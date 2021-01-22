اخبار الرياضه

الامارات | ريال مدريد بدون زيدان وراموس في مهمة رد الدين إلى ألافيس

0 نشر
الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بدون زيدان وراموس في مهمة رد الدين إلى ألافيس والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يخوض ريال مدريد مباراة بالغة الأهمية غدا أمام ديبورتيفو ألافيس في الجولة 20 من ، حيث يأمل في إيقاف سلسلة النتائج المتواضعة، بعد تعادلين في آخر ثلاثة جولات، وخروج مذل من كأس إسبانيا أمام فريق ألكويانو من الدرجة الثالثة، وقبلها الخسارة في "السوبر" أمام بلباو.

وفي سعيه لرد الاعتبار لخسارته ذهابا أمام ألافيس، سيجد الريال نفسه بدون قائده سيرجيو راموس الذي غاب عن التدريبات الجماعية، وبات خارج حسابات المباراة بسبب الإصابة، إلى جانب غياب مدربه زيدان المصاب بفيروس . وكان الريال خسر من ألافيس نهاية نوفمبر الماضي 2-1، ويتخلف بفارق سبع نقاط عن جاره أتلتيكو الذي خاض أيضا مباراة أقل من فريق المدرب الفرنسي زين الدين زيدان.
ومن شأن الخسارة الثانية هذا الموسم أمام ألافيس القابع في المركز السابع عشر بفارق نقطة فقط عن منطقة الهبوط، تعقيد وضعه كثيرا وستطيح الى حد كبير بآمال ريال في الاحتفاظ باللقب.

في المقابل يأمل تجديد سعيه للاقتراب من الصدارة، لكنه سيكون محروما من قائده بسبب الإيقاف، وذلك حين يلتقي فريق إلتشي المتواضع.

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا