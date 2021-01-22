شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: أبهرنا العالم ونظمنا بطولة عالمية في مونديال اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أن مصر نجحت في تنظيم بطولة العالم لكرة اليد في ظروف غير طبيعية ورغم ذلك حصلنا على ثقة دول العالم المختلفة .

وقال صبحى في تصريحات صحفية أن البطولة بها أمور إيجابية كثيرة على رأسها الزيارات التي تقوم بها الوفود للأماكن السياحية مثل الأهرامات وغيرها تعد رسالة صريحة بالوضع الأمن في مصر على جميع المستويات وخاصة الجانب الصحى ومدى الالتزام بالتباعد الاجتماعى والتعليمات الصحية والطبية للحفاظ على سلامة المنتخبات.

وتطرق الوزير إلى تأثير الغياب الجماهيرى على البطولة لما لهم من دور هام في المباريات، قائلاً: «رغم هذا إلا أن لاعبى المنتخب الوطنى ظهروا على قدر المسئولية ويحتاجون في المباريات المقبلة الدعم والمساندة عبر وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا».