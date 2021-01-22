شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعباً في قائمة الاسماعيلي استعداداً للمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختار الجهاز الفنى للإسماعيلى 22 لاعبا في قائمتة التي،استعدادا للقاء غزل المحلة غدا السبت في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدورى الممتاز.

وضمت القائمة كل من: «محمد صبحى، محمد مجدى، محمد فوزى ومحمد بيومى، مروان الصحراوى، محمد عمار، محمد هاشم، كاستيلو، رضوان شريفى، محمود البدرى ومحمود دونجا ،محمد عادل، محمد مخلوف، عماد حمدى، محمد صادق، نادر رمضان، أحمد مصطفى، أحمد مدبولى وأرى بابل، محمد الشامى، فخر الدين بن يوسف، شيلونجو».