شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة يحضر مباريات مصر و مقدونيا وسلوفينيا باستاد القاهرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يشهد الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، 3 مباريات اليوم، في ثانى جولات الدور الرئيسى من بطولة العالم لكرة اليد، والتي تقام بمصر وتستمر حتى 31 يناير الجارى، وعلى رأسها مباراة منتخب مصر مع نظيره بيلاروسيا والتي تقام في السابعة من مساء اليوم .

ومن المقرر أن يحضر وزير الرياضة باقى المباريات التي تقام بصالة ستاد القاهرة اليوم، وهى مواجهات كلا من مقدونيا مع الاتحاد الروسى في الرابعة والنصف، وسلوفينيا مع السويد في التاسعة والنصف مساءا، بينما تقام مباراة الفراعنة مع بيلاروسيا في السابعة .

حقق منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني باروندو جارسيا الفوزعلى نظيرة الروسى بنتيجة 28 _ 23 في أول مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد التي تستضيفها مصر وتستمر حتى يوم 31 يناير الجارى بإستاد القاهرة

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس من المراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من، المغرب مع كوريا الجنوبية والنمسا مع تشيلى .