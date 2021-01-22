شكرا لقرائتكم خبر عن كريم أسامه يقود طنطا ضد زد بدوري الدرجة الثانية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن رضا عبدالعال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي طنطا عن تشكيل فريقه لخوض مباراة زد ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز «ب».

وشهد التشكيل قيادة كريم إسامة لخط الهجوم، وجاء تشكيل طنطا ضد زيد كالآتي:-

في حراسة المرمي: محمد فتحي.

خط الدفاع: شهاب فتحي، محمد عوض، محمد حسام، ساهر زياده.

خط الوسط: حسام غالي، السيد ابو امنه، عبدالرؤوف زيكو.

خط الهجوم: عبدالرحمن الدح، كريم اسامه، ابراهيم رخا.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:-

عصام عادل، حسن إبراهيم، محمود صلاح، محمد جمال ميدو، ابراهيم فاضل، اسامه النجار، محمد هشام، محمد كامل، محمد امين.