شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بدر بانون و أحمد توفيق من مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون مدافع ‏الفريق أجرى مسحة احترازية أمس، بعد شعوره بأعراض البرد، وجاءت النتيجة سلبية، ‏وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق يوم الأحد المقبل لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه ‏من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.‏

وأضاف طبيب الأهلي أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.‏

وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما ‏يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز ‏المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.، وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز.