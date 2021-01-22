شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف بدر بانون و أحمد توفيق من مواجهة بيراميدز والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور أحمد أبوعبلة، طبيب الفريق الاول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إن بدر بانون مدافع الفريق أجرى مسحة احترازية أمس، بعد شعوره بأعراض البرد، وجاءت النتيجة سلبية، وسيتم تقييم حالته قبل مران الفريق يوم الأحد المقبل لتحديد فرص مشاركته بناء على تعافيه من نزلة البرد التي تعرض لها وتسببت في غيابه عن لقاء المقاولون العرب أمس، مؤكدا أن حالة اللاعب مطمئنة بشكل عام.
وأضاف طبيب الأهلي أن أكرم توفيق أجرى مسحة طبية إضافية وجاءت النتيجة سلبية.
وقرر بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق إقامة مران استشفائي اختياري اليوم للاعبين، فيما يحصل الفريق على راحة غدا، ويؤدي مرانه يوم الأحد المقبل؛ استعدادا لمواجهة بيراميدز المقرر لها مساء الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الجولة العاشرة في بطولة الدوري الممتاز.، وأصبح اللاعبان جاهزان للمشاركة أمام بيراميدز.
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