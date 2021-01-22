ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول.. وقائمة الهدافين بعد صيام صلاح

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

تلقى ليفربول، هزيمة مفاجئة على ملعبه "آنفيلد"، على يد بيرنلي، بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما مساء الخميس، في الجولة الـ9، من مُسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وظل ليفربول في المركز الرابع في سلم ترتيب البريميرليج، بفارق نقطة واحدة عن توتنهام بالمركز الخامس.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي بعد خسارة ليفربول:

1 مانشستر يونايتد، 40 نقطة.

2 مانشستر سيتي، 38 نقطة.

3 ليستر سيتي، 38 نقطة.

4 ليفربول، 34 نقطة.

5 توتنهام، 33 نقطة.

6 إيفرتون، 32 نقطة.

7 وست هام يونايتد، 32 نقطة.

8 تشيلسي، 29 نقطة.



9 ساوثهامبتون، 29 نقطة.

10 آرسنال، 27 نقطة.

11 أستون فيلا، 26 نقطة.

12 ليدز، 23 نقطة.

13 كريستال بالاس، 23 نقطة.

14 ولفرهامبتون، 22 نقطة.

15 نيوكاسل يونايتد، 19 نقطة.

16 بيرنلي، 19 نقطة.

17 برايتون، 17 نقطة.

18 فولهام، 12 نقطة.

19 وست بروميتش ألبيون، 11 نقطة.

20 شيفيلد يونايتد، 5 نقاط.

رغم غيابه عن التهديف للمباراة الخامسة على التوالي، ظل النجم المصري محمد صلاح، في صدارة الهدافين بـ13 هدفا، يليه هاري كين وسون بـ12 هدفا لكل منهما.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي:

1- محمد صلاح 13 هدفا.

2- سون هيونج مين .. 12 هدفا

3- هاري كين .. 12 هدفا

4- جيمي فاردي.. 11 أهداف

5- برونو فيرنانديز 11 أهداف

6- دومينيك كالفيرت لوين 11 هدفا

7- باتريك بامفورد 10 أهداف

8- كالوم ويلسون .. 8 أهداف

9- ويلفريد زاها.. 8 أهداف

10- ماركوس راشفورد 7 أهداف

11- ألكسندر لاكازيت.. 7 أهداف

12- داني إينجز .. 7 أهداف

13- نيل موباي.. 7 أهداف