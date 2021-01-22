ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون.. وقائمة الهدافين بعد تألق محمد شريف

الشارقة - اميمة ياسر - كتب: ضياء السقا

حقق الأهلي فوزا مثيرا على المقاولون العرب، بثلاثة أهداف لهدفين، فى المباراة التي جمعتهما، الخميس على استاد الأهلي "WE" السلام، في إطار مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الممتاز.

افتتح التسجل نادي المقاولون العرب عن طريق باسم علي ، قبل أن يضاعف النتيجة للذئاب اللاعب سيف الدين الجزيري ، بعدها قلص طاهر محمد طاهر النتيجة للنادي الأهلي قبل أن يدرك محمد شريف التعادل للمارد الأحمر، بعدها سجل محمد مجدي افشة هدف الفوز.

وارتفع رصيد النادي الأهلي إلى النقطة 20 نقطة فى صدارة جدول ترتيب الدوري، متوفقا على الزمالك الوصيف بنقطة، فى انتظار ما ستسفر عنه مباراة الفريق الأبيض وأسوان، الأحد، فى نفس الجولة.

وفيما يلي ترتيب الدوري المصري بعد فوز الأهلي على المقاولون اليوم

1- الأهلي في المركز الأول برصيد 20 نقطة

2- الزمالك في المركز الثاني برصيد 19 نقطة.

3- الجونة في المركز الثالث برصيد 15 نقطة.

4- بيراميدز في المركز الرابع برصيد 12 نقطة.

5- المصري في المركز الخامس برصيد 10 نقاط.

6- إنبي في المركز السادس برصيد 10 نقاط.

7- مصر المقاصة في المركز السابع برصيد 10 نقاط.

8- سيراميكا كليوباترا في المركز الثامن برصيد 8 نقاط.

9- البنك الأهلي في المركز التاسع برصيد 8 نقاط.

10- سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط.

11- الاتحاد السكندري في المركز الحادي عشر برصيد 8 نقاط.

12- غزل المحلة في المركز الثاني عشر برصيد 7 نقاط.

13- أسوان في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط.

14- الإسماعيلي في المركز الرابع عشر برصيد 6 نقاط.

15- وادي دجلة في المركز الخامس عشر برصيد 6 نقاط.

16- الإنتاج الحربي في المركز السادس عشر برصيد 5 نقاط.

17- المقاولون العرب في المركز السابع عشر برصيد 4 نقاط.

18- طلائع الجيش في المركز الثامن عشر برصيد 4 نقاط.

وفيما يلي ترتيب هدافي الدوري المصري بعد هدف محمد شريف أمام المقاولون:

1- محمد شريف لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

2- محمود كهربا لاعب الأهلي برصيد 4 أهداف.

3- رمضان صبحي لاعب بيراميدز برصيد 4 أهداف.

4- حسام حسن لاعب سموحة برصيد 4 أهداف.

5- أحمد سمير لاعب طلائع الجيش برصيد 4 أهداف.

6- يوسف أوباما لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

7- وليد سليمان لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

8- والتر بواليا لاعب الأهلي برصيد 3 أهداف.

9- إمام عاشور لاعب الزمالك برصيد 3 أهداف.

10- عمر كمال لاعب المصري برصيد 3 أهداف.

11- شيمليس بيكيلى لاعب مصر المقاصة برصيد 3 أهداف.

12- شادي حسين لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف.

13- مروان حمدي لاعب مصر المقاصة برصيد 3 أهداف.

14- شريف دابو لاعب سيراميكا كليوباترا برصيد 3 أهداف.

15- أحمد رفعت لاعب المصري برصيد 3 أهداف.