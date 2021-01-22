موقف إنسانى للرئيس مع أم طالب بأكاديمية الشرطة.. والسيسى يقبل رأسها

وقال السفير بسام راضى، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس تفقد أيضًا القرية التكتيكية لتدريب الطلبة على اقتحام أوكار الإرهابيين والخارجين عن القانون، والتى تعد الأحدث بين أقرانها فى أكاديميات الشرطة على المستوى الإقليمى والدولى.

كما استعرض طابور خيالة الأكاديمية لتدريب الطلبة وصقل مهاراتهم على تلك الرياضة العريقة، وذلك فى ظل اهتمام وزارة الداخلية بتعظيم قدراتها المتكاملة فى هذا المجال من إنشاء وحدات الحجر البيطرى ومستشفى بيطرى ونادى للتدريب على الفروسية وفق أحدث المستويات العالمية، وذلك لخدمة العمل فى وزارة الداخلية، والمدنيين.

وعقب ذلك شارك الرئيس أبناءه من طلبة الاكاديمية وجبة الإفطار، واستمع إلى تساؤلاتهم وتبادل معهم الحديث واطمئن على أحوالهم، متمنياً لهم التوفيق في حياتهم الجديدة.