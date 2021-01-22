شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة فجرًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الرئيس عبد الفتاح السيسى، فجر اليوم الجمعة، بزيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة، حيث اطلع على منظومة تدريب الطلبة وفق أحدث برامج وأساليب التدريب الأمنى على مستوى العالم.

واطلع الرئيس السيسى، على ميادين التدريب المتنوعة بالأكاديمية، أثناء أداء الطلبة الطابور الصباحي.



الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة

الرئيس السيسي يتابع تدريبات الطلاب

الرئيس السيسي يتابع تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة

الرئيس السيسى يتابع أداء الطلاب بأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى يتفقد أكاديمية الشرطة



الرئيس السيسي يتابع تدريبات الطلاب



الرئيس السيسي يتابع تدريبات طلاب أكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة



الرئيس السيسى فى زيارة تفقدية لأكاديمية الشرطة