شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد تعلن عن إتاحة جميع مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبر الإنترنت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس أشرف رسلان رئيس هيئة السكة الحديد، أن جميع مقاعد القطارات المكيفة يجرى طرحها وإتاحتها للحجز بالكامل عبر شبكة الإنترنت، سواء عبر الموقع الإلكترونى للهيئة على الإنترنت أو برنامج الحجز المطروح على الموبايلات.

وأضاف رئيس هيئة السكة الحديد لـ"الخليج 365"، إنه أصبح يجرى إتاحة جميع مقاعد القطارات المكيفة للحجز عبر الإنترنت بدلا من إتاحة 20% فقط، حسبما كان يحدث في السابق، وذلك تسهيلا على الجمهور، حيث يمكن للركاب الحجز عبر شباك الحجز بالمحطة أو عبر الإنترنت.

وتوقع هيئة السكة الحديد تخفيضات على تذاكر القطارات بكافة أنواعها المكيفة والمميزة سواء للجمهور العادى أو الفئات المختلفة من المجتمع تتراوح بين 50 إلى 100% على سعر التذكرة.

وبلغت نسبة التخفيض على التذاكر التي يحصل عليها المحاربون القدامى والمرافقون لهم بالقطارات العادية 75%، والعسكريون بالقطارات المكيفة 50%، وضباط الجيش والشرطة 50%، وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية ومصابو وأسر شهداء الشرطة والجيش والثورة وذوى الاحتياجات الخاصة والأطفال من سن 4 إلى 10 سنوات 50%.

وتبلغ نسب التخفيضات التي تمنحها هيئة السكة الحديد لمجموعات الشباب والرياضة 50% للعدد من 1 إلى 19 فردا و66.66% للعدد أكثر من ذلك، كما تبلغ نسب التخفيضات الممنوحة على تذاكر مرضى السرطان والمرافقين لهم والأطفال الصم 100%.