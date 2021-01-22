شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تٌكذب شائعة تقليص قيمة المساعدات النقدية ببرامج الحماية الاجتماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن تقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعى، والتى نفت تلك الأنباء.

وأكدت وزارة التضامن، أنه لا صحة لتقليص قيمة المساعدات النقدية المقدمة للفرد ببرامج الحماية الاجتماعية إلى 26 جنيهاً، مُوضحةً أن قيمة الدعم النقدي بكافة برامج الحماية الاجتماعية كما هي دون انتقاص، مُشيرةً إلى زيادة مخصصات الدعم النقدي للأسر الأولى بالرعاية (تكافل وكرامة – الضمان الاجتماعي) بالموازنة العامة للدولة بنسبة 2.7% لتصل إلى 19 مليار جنيه 2020/2021، مقارنة بـ 18.5 مليار جنيه خلال عام 2019/2020.

وفي سياق متصل، يمنح برنامج تكافل دعم نقدي للأسر الأولى بالرعاية والتي لديها أطفال يتعلمون في مراحل التعليم المختلفة، حيث يقدم لكل أسرة 60 جنيهاً لطالب المرحلة الابتدائية، و80 جنيهاً لطالب المرحلة الإعدادية، و100 جنيه بالمرحلة الثانوية، بينما يمنح برنامج كرامة لمن هم فوق الـ 65 عاماً، وذوي الاحتياجات الخاصة معاش يتراوح بين 325 جنيهاً شهرياً للفرد، و1050 جنيهاً للأسرة المكونة من ثلاثة أفراد كحد أقصى، في حين يمنح معاش الضمان الاجتماعي 420 جنيهاً للأسرة المكونة من 4 أفراد.