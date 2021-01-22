شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب تتراجع 5 جنيهات وعيار 21 يسجل 813 جنيها للجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت أسعار الذهب فى مصر اليوم الجمعة 22 يناير 2021، هبوطا ملحوظا بقيمة 5 جنيهات لعيار 21، وهو العيار الرئيسى لسوق الصاغة فى مصر، لينخفض من 818 جنيها للجرام إلى 813 جنيها للجرام.

وجاء انخفاض سعر الذهب فى مصر، على خلفية هبوط أونصة الذهب عالميا، أى سعر الذهب عالميا وفى البورصات من 1872 إلى 1862 دولار، بقيمة هبوط بلغت 10 دولارات تقريبا، وذلك مع استمرار تذبذب سعر الذهب فى الأسواق العالمية.

أسعار الذهب اليوم فى مصر

عيار 18 سجل 696 جنيها.

عيار 21 سجل 813 جنيها.

عيار 24 سجل 929 جنيها.

الجنيه الذهب 6504 جنيها.

أونصة الذهب 1862 دولار

سعر الذهب فى مصر شهد طوال الأيام الماضية تذبذب واضح بين الهبوط والارتفاع، متأثرا بحركة سعر أونصة الذهب عالميا، والتى كانت تسجل حركة محدودة فى إطار سعر تراوح بين 1840 إلى 1860 دولار للأونصة، لكن السعر العالمى للذهب سجل ارتفاعات مساء الأربعاء قرابة 30 دولارا، قبل أن يعاود التراجع مجددا بقيمة 10 دولارات، لتستقر أونصة الذهب عند 1862 دولار.