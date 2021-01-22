شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: أجواء شديدة البرودة بكافة الأنحاء وفرق 10 درجات بين العظمى والصغرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من برودة الأجواء خاصة خلال الصباح الباكر والساعات المتأخرة من الليل، وذلك خلال الأيام المقبلة وطوال شهر يناير .

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن الفرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل 10 درجات حيث تسجل درجات الحرارة العظمى بالقاهرة 19 درجة والصغرى 9 درجات .

وناشد مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة وعدم تخفيف الملابس .

ويشهد اليوم الجمعة طقس معتدل على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة، وطقس مائل للدفء على جنوب سيناء والرياح معتدلة .

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس معتدل على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحرى، وشديد البرودة على السواحل الشمالية، بارد على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال و جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة : القاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة، والإسكندرية العظمى 18 والصغرى 11 درجة، ومطروح العظمى 17 درجة والصغرى 10 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 06 درجة، وقنا العظمى 22 درجة والصغرى 08 درجة، وأسوان العظمى 25 درجة والصغرى 09 درجة.