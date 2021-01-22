شكرا لقرائتكم خبر عن 4 نصائح من الصحة لتجنب الإصابة بفيروس كورونا أثناء أداء صلاة الجمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدمت وزارة الصحة والسكان، 4 نصائح إلى المصلين لتجنب العدوى بفيروس كورونا المستجد، عند الذهاب إلى صلاة الجمعة.

وقالت الوزارة، فى تدوينه عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعى، "عند ذهابك لصلاة الجمعة، التزم بارتداء الكمامة، وتباعد عن الآخرين بمسافة لا تقل عن 1 متر، وطهر يديك باستمرار.. ولا تنسى أن تأخذ سجادة الصلاة الخاصة بك لتحمي نفسك ومن حولك من الإصابة بالفيروس".



تدوينه وزارة الصحة والسكان

يأتى هذا فيما سبق وأعلنت وزارة الصحة والسكان، عن خروج 566 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 125171 حالة حتى أمس الخميس.



نصائح وزارة الصحة للمصلين

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 752 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 54 حالة جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020 ، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.