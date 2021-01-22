مشادة بين عبدالله السعيد وعلي جبر في مباراة سموحة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

نشبت مشادة بين عبدالله السعيد وعلي جبر ثنائي بيراميدز بعد هدف مصطفى فتحي لاعب سموحة في شباك الفريقين، بالمباراة المقامة بينهما في الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة للدوري المصري.

وسجَّل مصطفى فتحي هدفا لسموحة أدرك به التعادل سريعا أمام بيراميدز، لتنشب مشادة كلامية بين علي جبر مدافع الفريق وقائده عبدالله السعيد، قبل أن يتدخل زمليهما الحارس شريف إكرامي لإنهائها.

وانتهى الشوط الأول بين سموحة وبيراميدز بالتعادل 1-1، حيث افتتح إبراهيم عادل باب التسجيل قبل أن يسجل مصطفى فتحي، المنضم لسموحة مؤخرًا معارا من الزمالك، أول أهدافه في أول ظهور.

يُذكر أن فريق بيراميدز يحتل المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات خاضها بالمسابقة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من نفس عدد المباريات.