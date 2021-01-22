إصابة زيدان بفيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني إصابة الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني للفريق، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال النادي الملكي في بيان رسمي الجمعة: "يعلن ريال مدريد أن نتيجة اختبار مدربنا زين الدين زيدان إيجابية لـCOVID-19".

ولم يعقد زيدان (48 عاما) المؤتمر الصحفي الذي يسبق مواجهة ألافيس، وسيقود مساعده ديفيد بيتوني طوال فترة غياب "زيزو".

وودع ريال مدريد بطولة كأس ملك إسبانيا بعد خسارته أمام فريق ديبورتيفو ألكويانو، المنافس بالدرجة الثالثة، في دور الـ32 للمسابقة.

يُذكر أن ريال مدريد سيحل ضيفا على ديبورتيفو ألافيس، غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة 20 من عمر بطولة الدوري الإسباني.