بث مباشر | شاهد بيراميدز وسموحة في الدوري المصري We “يلا شوت”

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لمباراة “بيراميدز وسموحة” في إحدى مباريات اليوم الجمعة 22-1-2021 ضمن الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

ينقل بث مباشر مباراة “بيراميدز وسموحة” على قناة أون تايم سبورتس 1، وتقام على ملعب الاسكندرية، بإدارة من الحكم المصري “محمد عادل”.

وتنطلق مواجهة بيراميدز وسموحة في تمام الساعة 12:30 بتوقيت جرينتش، 14:30 بتوقيت مصر، 15:30 بتوقيت السعودية.

عاد بيراميدز إلى سكة الانتصارات من جديد في الجولة الماضية عبر بوابة “المقاولون العرب”، بعد تعادله في مباراتين متتاليتين أمام “وادي دجلة والبنك الاهلي” على الترتيب.

ويتواجد بيراميدز في المركز السادس بجدول الترتيب برصيد 12 نقطة، من 7 مباريات، فاز في 3 مباريات وتعادل في مثلهما، وتلقى خسارة وحيدة كانت في الجولة الأولى أمام “الاتحاد السكندري”، مع امتلاكه مباراة مؤجلة.

في المقابل، حقق نادي سموحة فوز وحيد منذ انطلاقة الدوري المصري هذا الموسم، وخسر في مناسبة وحيدة، وتعادل في 5 مباريات.

ويقبع سموحة في المركز العاشر برصيد 8 نقاط، ويمتلك مباراة مؤجلة من الجولة الثامنة أمام “المقاولون العرب”.

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