الامارات | شوبير: هل يقاطع محمد صلاح وسائل الإعلام المصرية

شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير: هل يقاطع محمد صلاح وسائل الإعلام المصرية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجه الحارس السابق للمنتخب المصري ونادي الأهلي، الإعلامي أحمد شوبير عتابا إلى نجم وهداف مصر وفريق ليفربول، محمد صلاح، قائلا من خلال برنامجه الإذاعي "أون سبورت إف إم" إنه لا يفهم السبب الذي يجعل صلاح لا يظهر على وسائل الإعلام المصرية، بينما يجري مقابلات عديدة مع وسائل إعلام أجنبية.

وقال شوبير: من حقي أن أتساءل هل يقطاع صلاح وسائل الإعلام المصرية؟ وتابع إنه يعرف أخلاق صلاح ومدى حب المصريين له، وكيف تقوم مختلف وسائل الإعلام في مصر بنشر التقارير عن إنجازاته، لكنه لا يجد سببا مقنعا يفسر غيابه عن الظهور على شاشاتها، أو منحها مقابلات حصرية، كما يفعل مع وسائل إعلام أجنبية.

وقال بحسب ما نشرته صحيفة "اليوم السابع" إن الأمر لو تعلق بالمال، فأغلب وسائل الإعلام المصري تستطيع ذلك، رغم أنه يعلم أن صلاح قد لا يطلب ذلك نظير التحدث إليها. يذكر أن صلاح أجرى العديد من المقابلات في الفترة الاخيرة مع وسائل إعلام أجنبية، كان أبرزها في نهاية العام الماضي حين تحدث لوسائل إعلام إسبانية عن رغبته في اللعب مع برشلونة أو ريال مدريد، وأنه عازم على الرحيل عن فريقه ليفربول.

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