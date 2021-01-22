الامارات | أسطورة ليفربول: محمد صلاح فعل شيئاً غريباً 4 مرات أمام بيرنلي

شكرا لقرائتكم خبر عن أسطورة ليفربول: محمد صلاح فعل شيئاً غريباً 4 مرات أمام بيرنلي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انتقد أسطورة ليفربول السابق جيمي كاراغر أداء "الريدز" أمام بيرنلي أمس في الدوري الإنجليزي، التي تلقى خلالها ليفربول خسارة غير متوقعة على أرضه بهدف دون رد. ووجه كاراغر انتقاداته إلى 5 لاعبين في ليفربول، أبرزهم المصري محمد صلاح، موضحاً لصحيفة "ميرور" البريطانية أنه: "لا أتذكر آخر مرة كان خلالها ليفربول بعيداً عن مستواه بهذه الصورة".

وأضاف:"الظهيران والثلاثي الأمامي لا يقتربون من أفضل مستوياتهم، والأمر لا يتعلق فقط بأنهم لا يسجلون، لكن بأسلوب اللعب العام أيضا. لقد شاهدت صلاح يفعل شيئاً غريباً 3 أو 4 مرات إذ أنه يركض نحو المدافعين". وواصل: "مشجعو ليفربول سيحبطون بشكل كبير، رغم أن هذا الفريق من أعاد لقب الدوري الإنجليزي".

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