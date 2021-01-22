شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة الإسبانى يعتمد عقوبة إيقاف ميسى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - رفضت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الجمعة، الاستنئاف الذي قدمه برشلونة على عقوبة نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وقررت اللجنة اعتماد إيقاف ميسي مباراتين، بسبب طرده مباشرة عقب الاعتداء دون كرة على أسيير فيلاليبري، لاعب أتلتيك بلباو، في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وقدم برشلونة استئنافًا لخفض العقوبة إلى مباراة واحدة بدلًا من مباراتين، معتمدًا على أن اللاعب لم يسبق له الحصول على بطاقة حمراء مع الفريق قبل هذه الواقعة.

ووفقًا لصحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية، فإن لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني رفضت استئناف برشلونة، وأقرت العقوبة على ميسي.

وغاب النجم الأرجنتيني وفقًا للعقوبة عن مباراة كورنيا، أمس الخميس، في دور الـ32 من بطولة كأس إسبانيا، بالإضافة إلى مواجهة إلتشي، الأحد المقبل، في الجولة 20 من الليجا