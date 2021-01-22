شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يُلمح لوجود فساد تحكيمي قبل مباراة الأهلي وبيراميدز والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أثار فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادي سموحة، الجدل حول نزاهة التحكيم المصري بمباريات الدوري الممتاز قبل مباراة فريقه أمام بيراميدز اليوم الجمعة بمنافسات الدوري الممتاز.

وكتب عامر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:«اكيد مش حنجري ورا الشائعات اللي بتقول ان الحكم حيدلع بيراميدز النهاردة امام سموحة علشان يدخل مباراة الاهلي بدون انذارات أو ايقافات».

ويلعب بيراميدز أمام الأهلي في السادس والعشرين من يناير الجاري.