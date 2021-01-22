شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بيراميدز لمواجهة سموحة في الدوري والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

أعلن الأرجنتيني رودلفو أروابارينا، المدير الفني لفريق بيراميدز، تشكيله لمواجهة نظيره سموحة في المباراة التي تجمع بين الفريقين على استاد الإسكندرية، في الجولة التاسعة من الدوري المصري الممتاز.

وجاء التشكيل المختار على النحو التالي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: على جبر- أحمد سامي- أحمد توفيق- أحمد فتحي

خط الوسط: نبيل دونجا- عمر جابر- رمضان صبحي- إبراهيم عادل- عبدالله السعيد

خط الهجوم: إيريك تراوري

ويتواجد على مقاعد البدلاء:

مهدي سليمان- أحمد أيمن منصور- عبدالله بكري- إسلام عيسى- جون أنطوي- طارق طه- محمود حمادة- محمود صابر- دودو الجباس.