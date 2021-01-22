شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلق اسم مؤمن زكريا على درع دوري الأكاديميات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قرر مجلس إدارة النادي الأهلى، برئاسة محمود الخطيب، إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع دوري الأكاديميات، الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريباً.

وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الذي عقد مؤخرًا في فرع النادي بمدينة نصر، قد شهد مناقشة فكرة إقامة دوري خاص بأكاديميات النادي، وتقرر أن يحمل درع البطولة اسم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وذلك انطلاقاً من الدعم المستمر من النادي للاعب ومساندته، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.