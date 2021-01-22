شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الإسكندرية استعدادًا لمواجهة سموحة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسكندرية الرياضي تحضيراً لخوض مباراته المهمة أمام نظيره سموحة، في إطار مباريات الدوري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفاً على سموحة في الثانية والنصف ظهر اليوم باستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة من الدوري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في جدول ترتيب الدوري، برصيد ١٢ نقطة، من ٧ مباريات خاضها بالمسابقة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر في الجدول، برصيد ٨ نقاط، من نفس عدد المباريات.