شكرا لقرائتكم خبر عن فوضى في نادي روما لهذا السبب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي روما في حالة من الفوضى عقب الإقصاء من ثمن نهائي كأس إيطاليا أمام فريق سبيزيا.

وخسر روما في المباراة بنتيجة 4- 2 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، لكنه أقصي إدارياً بسبب خطأ إداري تمثل في إجرائه 6 تغييرات في المباراة متجاوزاً الحد الأقصى (5 تبديلات).

وقررت الإدارة طرد جيانلوكا جومبار مدير الفريق، ومانولو زوبيريا مسؤول الرياضة، بعد الخطأ الكارثي في كأس إيطاليا

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، سادت حالة من الفوضى في النادي عقب قرارات الإدارة، حيث رفض اللاعبون خوض المران، صباح أمس الخميس، بسبب قرار طرد جومبار.

وأشار إلى أن اللاعبين عادوا للمشاركة بعد ظهر أمس، لكن العلاقة بين المدرب باولو فونسيكا وقادة غرفة الملابس باتت مجمدة جتى الآن.