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فوضى في نادي روما لهذا السبب

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أيمن هريدي 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - دخل نادي روما في حالة من الفوضى عقب الإقصاء من ثمن نهائي كأس إيطاليا أمام فريق سبيزيا.
وخسر روما في المباراة بنتيجة 4- 2 بعد اللجوء إلى شوطين إضافيين، لكنه أقصي إدارياً بسبب خطأ إداري تمثل في إجرائه 6 تغييرات في المباراة متجاوزاً الحد الأقصى (5 تبديلات).
وقررت الإدارة طرد جيانلوكا جومبار مدير الفريق، ومانولو زوبيريا مسؤول ، بعد الخطأ الكارثي في كأس إيطاليا

ووفقا لموقع كالتشيو ميركاتو الإيطالي، سادت حالة من الفوضى في النادي عقب قرارات الإدارة، حيث رفض اللاعبون خوض المران، صباح أمس الخميس، بسبب قرار طرد جومبار.
وأشار إلى أن اللاعبين عادوا للمشاركة بعد ظهر أمس، لكن العلاقة بين المدرب باولو فونسيكا وقادة غرفة الملابس باتت مجمدة جتى الآن.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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