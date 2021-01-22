شكرا لقرائتكم خبر عن مران خفيف لفريق الإسماعيلي استعدادًا للمحلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خاض لاعبو فريق الكرة الأول بالإسماعيلى مرانا صباحيا خفيفا، استعدادا لملاقاة غزل المحلة، غدا السبت، في الجولة التاسعة من بطولة الدورى الممتاز.

المران قاده أحمد العجوز بجانب عطية صابر، بعد غياب أحمد فوزي نظرا لإيجابية المسحة التي خضع لها.

واشتمل المران على مجموعة من الجمل الفنية والخططية قبل أن يختتم بتقسيمة، تم خلالها وضع الرتوش الأخيرة لمواجهة الغد.

ومن المقرر أن يغادر الفريق عصر اليوم لخوض معسكر مغلق في المنصورة والمبيت هناك تحضيرا للمباراة.