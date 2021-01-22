شكرا لقرائتكم خبر عن مواجهة نارية بين 12 جواداً في تحدي الميل والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أحمد عزت

برعاية كريمة من سمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، «الأب الروحي» لمضمار جبل علي، ينظم المضمار الأصفر اليوم الجمعة حفل سباقاته السابع هذا الموسم الذي يحمل اسم «سباق زعبيل»، ويتضمن 7 أشواط مثيرة مخصصة للخيول المهجنة الأصيلة، ويستقطب الحفل 77 جواداً تتنافس على ما مجموع جوائزه مليون و75 ألف درهم برعاية مميزة من شادويل، ويشهد الحفل أول سباق جروب في الموسم للأصفر وهو جبل علي للميل (ج3) البالغ مجموع جوائزه 575 ألف درهم.

وتبلغ المنافسة ذروتها عندما ينطلق سباق جبل علي للميل (ج3) في الشوط الرابع بمشاركة 12 جواداً، ويدفع المدرب سالم بن غدير بطل النسخة الماضية بالمهر «هايبوثيتيكال» الفائز في مشاركته المحلية الوحيدة في ميدان ورفيقه في الإسطبل «بلون باي ويند» الثالث في ذلك السباق، ويشارك «سيكريت أمبيشن» بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أوشيه بطل النسخة قبل الأخيرة من السباق، فيما ينطلق «جبر» بإشراف دووج واتسون وقيادة أونيل، بعد فوز قوي على ذات المضمار والمسافة في بداية الموسم ومعه الخبير «جراند أجرنتيير».

ويبدأ الحفل بسباق هانديكاب لمسافة 1400 متر يشارك به صاحب الأرض «توب كليرانس» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب بشالارد وقيادة الفارس كوراتولو، كما يشهد الشوط مشاركة خيول قوية مثل «شجي» و«فوارق».

وفي الشوط الثاني تتنافس خيول الأربع سنوات في سباق يمتد لمسافة 1400 متر، ويتطلع «دارك أوف نايت» بإشراف مصبح المهيري وقيادة فريزو لمضاعفة رصيده، مثل غريمه «شامخ» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب بشالارد وقيادة الفارس كوراتولو، لكن المنافسة مفتوحة في ظل وجود خيول تشارك في سباقات الأصفر للمرة الأولى مثل «الخط» بإشراف شاربي وقيادة أونيل، و«كورفير» بإشراف كريسفورد وقيادة دويل.

أما الشوط الثالث فخصص لخيول الثلاث سنوات «كونديشنس» وهو يمتد لمسافة 1200 متر، ويعد «هاري أب» بإشراف سالم بن غدير وقيادة فرينش الفائز الوحيد بين الخيول المشاركة، وينافس «أنكل حامد» بإشراف دووج واتسون وقيادة دوبس، كما يملك صاحب الأرض «سيرج» لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم، بإشراف المدرب بشالارد وقيادة الفارس كوراتولو حظوظاً قوية في المنافسة.

أما الشوط الخامس فيقدم فرصة متميزة للخيول الفائزة في فئة المبتدئة مؤخراً، من أجل إضافة ألقاب أخرى، ويمتد هذا الشوط لمسافة 1600 متر «هانديكاب» وقد تكون المنافسة الأقوى بين «مزغران» بإشراف ساتيش سيمار وقيادة أوشيه، و«دارك ثندر» بإشراف دووج واتسون وقيادة هيتشكوت الفائزين في سباقهما الأخير في الأصفر، لكن عامل الوزن يصب في مصلحة الثاني، بالإضافة للجواد «مسالي» وهو أحد أقوى المنافسين، بينما يدفع فوزي ناس بالجواد «كنود» للمرة الأولى في جبل علي.

ويمتد الشوط السادس لمسافة 1950 متراً «هانديكاب»، ويواجه «روفر» اختباراً صعباً، فهو يحمل الوزن الأعلى وينطلق من البوابة الأبعد، بينما يبدو رفيقه في الإسطبل «مقادير» جاهزاً لتسجيل لقبه الأول كما يسعى «البارز» لتكرار فوزه.

ويشهد الشوط الأخير سباق سرعة يمتد لمسافة 1000 متر «هانديكاب»، وتأتي الخطورة من «شنغهاي سيتي»، بينما يجرب «شرم» حظوظه على المسافة للمرة الأولى، وهناك خيول سريعة أخرى مثل «تنين» لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بإشراف مصبح المهيري وقيادة أونيل.