شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستأنف ضد عقوبة إيقاف مصطفى محمد 4 مباريات أفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مسئولو نادى الزمالك الاستئناف على عقوبة ايقاف مصطفى محمد مهاجم الفريق الكروى الأول، بعد القرار الذى أعلنته لجنة الانضباط بالكاف قبل ساعات، بإيقاف اللاعب أربع مباريات مقبلة من بطولات CAF للأندية، بالإضافة إلى غرامة قدرها 10 آلاف دولار على نادى الزمالك بسبب سوء سلوك لاعبيه، على خلفية الأحداث التى تبعت مباراة نهائي القرن بين الأهلي والزمالك بدوري أبطال أفريقيا، والتى انتهت بتتويج الأهلي باللقب بعد الفوز على غريمه التقليدي بهدفين مقابل هدف.

وجهز الزمالك مذكرة الاستئناف على عقوبة الاتحاد الأفريقى التى وقعت على مصطفى محمد، من أجل طلب تخفيف العقوبة، خاصة وإن اللاعب يعد من العناصر الأساسية بالفريق، وإيقافه 4 مباريات سيؤثر بالسلب على مشوار الزمالك فى دورى أبطال أفريقيا بنسخته الحالية.

ويغيب مصطفى محمد بناءًا على تلك العقوبة عن 4 مواجهات فى دور المجموعات، وهم مولودية الجزائر المقرر لها 12 أو 13 فبراير، وتونجيث السنغالى المقرر لها 23 فبراير، والترجى التونسى فى تونس يوم 5 أو 6 مارس، والترجى فى القاهرة المقرر لها 16 مارس.

وكان مصطفى محمد قد اشتبك مع حسين الشحات لاعب الأهلى عقب انتهاء نهائى أفريقيا والذى شهد أحداثا مؤسفة أظهر خلالها الحكم الجزائرى مصطفى غربال الكارت الأحمر لهما وكتب فى تقريره ما دار مما جعل الكاف يصدر عقوبة بالإيقاف لكلا منهما أربع مباريات.

وأسفرت قرعة دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أفريقيا، عن وقوع نادي الزمالك ضمن المجموعة الرابعة التي تضم أندية الترجي ومولودية الجزائر وتونجيت السنغالي، وتبدأ مباريات دور مجموعات دوري أبطال أفريقيا 2021 في 12 فبراير 2021 بالجولة الأولى، وستنتهي بالجولة السادسة في 10 أبريل 2021.