شكرا لقرائتكم خبر عن كواليس غرفة الملابس.. كيف أنقذ على ماهر نجم الأهلي من "التجنيس"؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائماً ما تشهد غرفة خلع ملابس الأندية العديد من الكواليس التى يتم الكشف عن بعضها، فيما يتبقّى الكثير منها بمثابة أسرار لا يعلم عنها أحد شيئاً، وغالباً ما يكون لهذه الكواليس دور كبير فى العديد من القرارات المهمة التى قد تؤثر فى مستقبل بعض اللاعبين، لأن غرفة ملابس الفرق تُعد "المطبخ" الذى تخرج منه الشرارة الأولى لقرارات مهمة وتعليمات قوية ويكون لها دور كذلك فى تحقيق الانتصارات والصعود إلى منّصة التتويج، كما يكون لها دور كذلك فى استقبال الهزائم وخسارة البطولات، كما تشهد غرفة الملابس مناقشات صاخبة أحياناً ووصلات هزار أحياناً أخرى، لذا سنقدم فى سياق التقرير التالى كواليس بعض ما يحدث فى غرف الملابس بالكرة المصرية.

يرى محمود حسن تريزيجيه، نجم أستون فيلا الإنجليزي والمنتخب الوطني الأول أن على ماهر نجم الأهلي الأسبق والمدير الفني الحالي لفريق المصري كان له دور كبير في تصعيده للفريق الأول بالأهلي قبل سنوات ، موضحاً أنه لولا على ماهر لكان قد رحل عن الأهلي في سنواته الأولى بالنادي.

وكشف تريزيجيه في تصريحات سابقة النقاب عن تفكيره في الرحيل عن الأهلي حينما تعرض للظلم في قطاع الناشئين ، مؤكداً أنه كان يفكر بقوة في الرحيل عن الأهلي بل والحصول على جنسية دولة أخرى من أجل اللعب باسم منتخبها لكن على ماهر تدخل وقام بتصعيده للفريق الأول ليبدأ رحلته مع الأهلي ثم يرحل لأوربا.

وقال تريزيجيه : علي ماهر هو السبب الرئيسي فيما وصلت له الآن، وأشكره على كل ما قدمه لي حيث آمن بقدراتي بعدما كنت بعيدا عن المشاركة، ومهما تحدثت عنه لن أوفي فضله".

وأضاف: "كنت على أعتاب السفر للخارج بعدما تعرضت للظلم في الأهلي خلال عدة سنوات، لكن علي ماهر كان من أشد المقتنعين بقدراتي ومهاراتي وأقنعني بالبقاء، وحققت حلمي بعدما وقعت أول عقد احترافي بـ15 ألف جنيه".