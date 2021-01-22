شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى فتحى أساسيًا فى تشكيل سموحة لمواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن أحمد سامى المدير الفنى لفريق سموحة، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، فى المباراة المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

وضم تشكيل سموحة كلاً من.. الهانى سليمان، رجب نبيل، محمد عبد المنعم، أطهر الطاهر، أحمد جمال، محمود حليمو، مصطفى فتحى، أحمد عبد القادر، عبد الكبير الوادى، حسام حسن.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

وانضم مصطفى فتحى لصفوف سموحة لمدة 6 اشهر على سبيل الإعارة من نادى الزمالك، ويأمل أحمد سامى فى انخراط مصطفى فتحى فى التدريبات الجماعية سريعا مع لاعبيه فى ظل الحاجة الماسة لجهوده حتى يكون أكبر تعويض عن رحيل ناصر ماهر للأهلى والذى يبحث المدير الفنى عن بديل له خلال الفترة الماضية ووجد ضالته فى استعارة صانع ألعاب الزمالك.