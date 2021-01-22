شكرا لقرائتكم خبر عن 4 لاعبين يسعون لإثبات جدارتهم بعيدا عن الأهلى والزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يبحث عدد من لاعبى الأهلى والزمالك عن إثبات قدراتهم، بعدما خرجوا معارين من القطبين لأندية أخرى خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد عدم مشاركتهم مع نادييهم فى الفترة الأخيرة.

ويأمل اللاعبون المعارون من الأهلي والزمالك في الإعلان عن أنفسهم مع أنديتهم خلال الفترة الحالية، للظهور بأفضل صورة ممكنة، والرد على رحيلهم بشكل عملي على أرض الملعب.

ونستعرض أبرز 4 لاعبين تركوا القطبين لإثبات قدراتهم..

مصطفى فتحي

انتقل مصطفى فتحي من الزمالك إلى نادي سموحة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، من أجل الحصول على فرصة للعب مع الفريق السكندري في ظل خروجه من حسابات الجهاز الفني للفريق الأبيض.

مصطفى فتحى طلب الرحيل عن النادي وتلقى عروضا من عدة أندية محلية، ليفضل الانتقال لنادي سموحة في الفترة الحالية للمشاركة بصورة أساسية.

ويسعى مصطفى للرد على البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني لفريق الزمالك الذي لم يثق في قدراته، بعد ابتعاده لفترات طويلة بسبب الإصابة، وبعد شفائه لم يجد لنفسه مكانا في صفوف الفريق.

كريم بامبو

انضم كريم بامبو، لاعب الزمالك، لفريق البنك الأهلى في الفترة الحالية على سبيل الإعارة، مفضلا البنك على العروض التى تلقاها من أندية المقاولون العرب والجونة وإنبى لاستعارته.

ويرغب بامبو في المشاركة بصورة أساسية في الفترة المقبلة، خاصة أنه لم يشارك مع الزمالك في الفترة الماضية وخرج من حسابات الجهاز الفني.

أحمد ياسر ريان

رد أحمد ياسر ريان الذى انتقل من الأهلي لنادي سيراميكا كليوباترا خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية على سبيل الإعارة، سريعا على موسيمانى بعدما نجح فى تسجيل هدفين في أول مباراتين مع الفريق الصاعد حديثا.

اللاعب تألق في الموسم الماضي مع فريق الجونة، بعدما لعب له معارا، وعاد للأهلي في مطلع الموسم الحالي، لكنه لم يحصل على فرصة كافية ليقرر الرحيل لسيراميكا معارا.

ويسعى اللاعب لمواصلة التألق في الفترة الحالية كي يعود في الموسم المقبل للأهلي ويضمن المشاركة مع الفريق.

العربي بدر

انتقل العربي بدر من الأهلي إلى فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعدما وافق الجهاز الفنى للفريق الأحمر على إعارته، كى يشارك بصورة كبيرة مع الفريق الساحلي.

اللاعب يسعى لإثبات ذاته مع الفريق الساحلى كى يعود للأهلي في الموسم المقبل ويحصل على فرصة أكبر مع القلعة الحمراء.

وكانت إعارة اللاعب بمثابة مكافأة من الأهلي للجونة، بعد شراء "الأحمر" للمهاجم والتر بواليا الذى خاض فقط 6 مباريات مع الجونة، وظهر بمستوى لافت.