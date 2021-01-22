شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يعلن سلبية مسحة كورونا لبدر بانون قبل مواجهة بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الإعلامى أحمد شوبير سلبية مسحة كورونا للمغربى بدر بانون مدافع الأهلى، وكتب شوبير عبر حسابه على تويتر: "بدر بانون عينة سلبية"، وبالتالى يصبح بانون جاهزا لقيادة دفاع المارد الأحمر أمام بيراميدز، الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز.

بدر بانون أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر، وهو ما وضح تأثير غيابه فى لقاء المقاولون أمس.

ويرسل مسئولو النادي الأهلي القائمة النهائية التي ستشارك في كأس العالم للأندية، اليوم الجمعة، استعدادا للمشاركة في البطولة التى تنطلق يوم 4 فبرابر، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري، وحدد الأهلي قائمة مبدئية تضم 35 لاعبا للمشاركة في كأس العالم للأندية على أن يتم تقليص القائمة إلى 23 لاعبا اليوم.

واستقر الجهاز الفني على غالبية الأسماء التي سيتم اصطحابها إلى قطر للمشاركة في مونديال الأندية وهم، محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير في حراسة المرمى، ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وبدر بانون وعلي معلول وأيمن أشرف وياسر إبراهيم وسعد سمير في الدفاع وعمرو السولية واليود يانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق وحسين الشحات وأفشة ومحمود كهربا وطاهر محمد طاهر في الوسط ووالتر بواليا ومحمد شريف ومروان محسن وجونيور أجايي وصلاح محسن ، ومن المتوقع أن يتم استبعاد الثنائي رامي ربيعة ومحمود وحيد لأسباب فنية، ومعهم المصابين وليد سليمان وكريم نيدفيد وناصر ماهر.