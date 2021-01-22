شكرا لقرائتكم خبر عن "فيديو و جيم وجلسة مشروبات " فى برنامج منتخب اليد قبل مواجهة بيلاروسيا بالمونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتضمن برنامج منتخب مصر لكرة اليد اليوم ، تدريب جيم لمدة ساعة عقب تناول وجبة الإفطار و محاضرة فيديو عقب صلاة الجمعة على أن يتناولون الغداء فى الواحدة و النصف ظهرا فى إطار الإستعداد لمواجهة المنتخب البيلاروسى فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفخا مصر حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

كما يتضمن برنامج اليوم جلسة مشروبات فى الرابعة و ثلث عصرا قب التحرك إلى صالة إستاد القاهرة .

و يسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الاتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

وقال جارسيا فى المؤتمر الصحفى لمباراة الإتحاد الروسى الماضية ، إن الفوز مهم لتعويض إخفاق مباراة السويد الماضية فى ختام الدور الأول، مشيرا إلى أن دفاع المباراة كان قويا ونجحنا فى دراسة الاتحاد الروسى جيدا، مؤكدا أن غياب الجماهير يمثل ضغط على اللاعبين".

و يمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى

و تشهد مواجهات الدور الرئيسى بجانب مواجهات مصر لقاءات بين كلا من ،مقدونيا الشمالية مع الإتحاد الروسى و سلوفينا مع السويد فى نفس المجموعة ، بينما يلتقى فى المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ،النرويج مع الجزائر و أيسلندا مع فرنسا وسويسرا مع البرتغال .

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس منالمراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النميا مع تشيلى .