شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة الإسماعيلى استعدادا لمواجهة غزل المحلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضم الجهاز الفنى للإسماعيلى 22 لاعبا فى قائمته التى ستغادر للمنصورة بعد قليل،استعدادا للقاء غزل المحلة غدا لحساب الأسبوع التاسع من عمر بطولة الدورى الممتاز.

القائمة جاءت كالتالى ..

حارس مرمى .. محمد صبحى ، محمد مجدى ، محمد فوزى.

خط الدفاع .. محمد بيومى ، مروان الصحراوى ، محمد عمار ، محمد هاشم ، كاستيلو ، رضوان شريفى ، محمود البدرى.

خط الوسط .. محمود دونجا ،محمد عادل ، محمد مخلوف ، عماد حمدى ، محمد صادق ، أحمد مصطفى ، أحمد مدبولى ، نادر رمضان .

خط الهجوم .. أرى بابل ، محمد الشامى ، فخر الدين بن يوسف ، شيلونجو.

وعكف أحمد العجوز المدير الفنى الجديد للنادى الإسماعيلى على دراسة مباريات غزل المحلة للوقوف على نقاط القوة والضعف للفلاحين قبل ملاقاتهم ، ويرغب العجوز فى تحقيق انتصار فى أول مباراة يقودها للدراويش حتى يساهم فى انتشال الفريق الاصفر من عثراته بالفترة الأخيرة.

وتلقى الإسماعيلى خسارة أمام المقاولون العرب بهدف دون رد فى اللقاء الذي جمعهما بإستاد الإسماعيلية والمؤجل من الأسبوع السادس بمسابقة الدوري الممتاز، هدف المباراة الوحيد سجله محمد حمدي زكى في منتصف الشوط الأول، وسجل بابل هدفا للإسماعيلى إلا أنه تم إلغائه بداعى التسلل بعد العودة لتقنية الفار.

ويحتل الدراويش المركز الخامس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 6 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز فى لقاء وتعادل فى ثلاثة وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه تسعة أهداف.

أسدل الستار على الولاية الثالثة لـ"أبو طالب العيسوى" مديراً فنياً للإسماعيلى بعد اعتذاره عن الاستمرار فى منصبه وشهدت الولاية الثالثة للعيسوى تلقى ثلاثة هزائم بواقع مباراتين فى الدوري المحلى أمام المقاصة ثم المقاولون العرب بجانب الخروج من البطولة العربية من الدور قبل النهائى بعد الخسارة من الرجاء المغربى بثلاثية دون رد بمراكش.

وإجمالا تولى العيسوى تدريب الإسماعيلى فى 17 مباراة خلال 3 فترات مختلفة، فاز 7 تعادل 6 خسر 4 له 18 هدفًا عليه 16 هدفًا كلين شيت 8 مباريات