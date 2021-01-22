شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يطلق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة النادي برئاسة محمود الخطيب إطلاق اسم مؤمن زكريا على درع أكاديمياته الذي تمت الموافقة على انطلاقه قريبا.

وكان اجتماع مجلس إدارة النادي، الذى عقد مؤخرًا في فرع النادي بمدينة نصر قد شهد مناقشة فكرة إقامة دوري خاص بأكاديميات النادي، وتقرر أن يحمل درع البطولة اسم مؤمن زكريا، لاعب الأهلي، وذلك انطلاقا من الدعم المستمر من النادي للاعب ومساندته، في ظل الظروف الصحية التي يمر بها.

وكان مؤمن زكريا قد شارك جمهوره ومتابعيه عبر خاصية "ستوري" بحسابه الرسمي بموقع "انستجرام"، صورة جديدة له وهو يقف أمام مجموعة صور تذكارية له يستعيد بها أمجاده وبطولاته، عقب تحسن حالته الصحية بعدما قطع شوطا كبيرا في العلاج من المرض الذي عاني منه في الأونة الأخيرة وتسبب في ابتعاده عن الأهلي.

وكان الإعلامى أحمد شوبير كشف تفاصيل مكالمته مع مؤمن زكريا بشأن مراحل علاجه وما وصل إليه حتى الآن، وقال أحمد شوبير خلال تقديمه برنامج "ملعب أون تايم" المذاع على قناة أون تايم سبورتس1، إنه تحدث مع مؤمن زكريا في مكالمة هاتفية وإنه بدأ يتكلم بشكل كويس جدا، مُعلقاً: "لقيته متفائل جدا وعنده تطورات كبيرة جدا في مراحل العلاج وأكد أن كل الناس ملتزمة معه جدا ويواصل العلاج والإشاعات والتحاليل على أكمل وجه، بالإضافة أنه حصل على كل عقده مع النادى الأهلى".

وأضاف شوبير: "مؤمن زكريا مبسوط ومتفائل ومعنوياته مرتفعة جدا، والحالة النفسية عنده عالية جدا وفرحان وعنده آمال كبيرة جدا في العودة والشفاء وعنده ظن في ربنا كبير جدا، ونتمنى شفاءك يا مؤمن وترجع تنورنا تانى بفضل دعوات كل الناس وإن شاء الله نسمع عنك كل الأخبار الكويسة".

وفى وقت سابق زف مؤمن زكريا بشرى سعيدة لجماهير الكرة المصرية عبر حسابه على تويتر، وكتب: "الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله على نعمه التى لا تعد ولا تحصى.. يا رب لك الحمد والشكر.. أبشركم قريبا سأكون معكم".

وأصيب مؤمن زكريا بمرض نادر صنفه الأطباء بأنه ضمور فى العضلات، وكان الفتى الموهوب فى أوج تألقه لتؤثر الإصابة على حركته وعلى طريقة نطقه للكلام، وبالطبع على فرص عودته للمستطيل الأخضر، ولكن كل هذا لم يمنع زوجته "ريهام" من أن تواصل الصمود وتساند زوجها فى أحلك لحظات حياته وتبقى هى عكازه الذى يستند عليه.