شكرا لقرائتكم خبر عن بيراميدز يصل استاد الإسكندرية استعدادا لمواجهة سموحة.. فيديو وصور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل فريق الكرة بنادي بيراميدز إلى استاد الإسكندرية الرياضي تحضيرا لخوض مباراته الهامة أمام نظيره نادي سموحة فى الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد الإسكندرية ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة مثيرة يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل مع الإنتاج الحربى بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة بينما فاز بيراميدز على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف بالجولة السابعة للمسابقة.

ويحتل سموحة المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 8 نقاط بعدما خاض سبعة مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى خمسة لقاءات وخسر مباراة وسجل لاعبوه سبعة أهداف وتلقت شباكه ثمانية أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل فيما يحتل بيراميدز المركز الخامس برصيد 12 نقطة بعد أن لعب 7 مباريات فاز في ثلاثة مباريات وتعادل في مثلهم وخسر لقاء وحيد وسجل لاعبيه 10 أهداف وتلقت شباكه سبعة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل.

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فى سياق أخر، رفضت اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد الكرة، طلب نادى بيراميدز بتعيين حكام أجانب لمباراته أمام النادى الأهلى يوم 26 يناير الجاري على استاد الدفاع الجوي في إطار مباريات الجولة العاشرة من الدوري المصري الممتاز.

وأوضح مسئولو اللجنة الثلاثية أنه لن يتم استقدام حكام أجانب إلا لمباراتىّ الأهلى والزمالك فى الدورى ذهابا وإيابا كما هو متفق عليه ، رافضين فتح الباب أمام استقدام حكام أجانب لمباريات الدورى.

وتقدم نادي بيراميدز بشكل رسمي بطلب إلى اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة من أجل استقدام حكام أجانب لإدارة مباراة فريق الكرة أمام النادي الأهلي، وأوضح بيراميدز في خطابه أنه يثق كامل الثقة في نزاهة الحكام المصريين، ولكنه وفي إطار رغبته في رفع الحرج عن اتحاد الكرة والحكام المصريين ولرغبة نادي بيراميدز التي تتوافق مع رؤية النادي الأهلي والمعلنة في بيانه الرسمي الأخير، فإنه يطلب من الاتحاد استقدام طاقم تحكيم أجنبي لمباراة الفريقين بالدوري.

وشدد النادي السماوى في خطابه على أنه ملتزم بتحمل كل التكاليف والمصروفات المطلوبة لاستقدام طاقم التحكيم لإدارة المباراة وخلال فترة وجوده بالقاهرة حتى المغادرة.