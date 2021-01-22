شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى ينهى مهمة تجديد عقود لاعبى الفئة الثانية ويؤجل نجوم الصف الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو الأهلى فى إنهاء ملف تجديد عقد ثنائى الفريق الأحمر، محمد شريف وعلى لطفى بعد تمديد عقد الأول لمدة موسمين إضافيين بخلاف الموسمين المتبقين فى عقده، وكذلك التجديد 3 مواسم للثاني ليتبقى في عقده 4 مواسم مع الأهلي، بناء على رؤية الجهاز الفني ولجنة التخطيط بالنادي، في تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، لتوفير حالة من الاستقرار الفني والإدارى.

وأتم مسئولو النادي الأهلي الجزء الأول من ملف تجديد عقود اللاعبين الذين قاربت عقودهم على الانتهاء، حيث كانت البداية بلاعبي الفئة الثانية في صفوف الفريق الأحمر، من حيث القيمة المالية في عقود لاعبي الأهلي، حتى تتفرغ الإدارة لتجديد عقود الصف الأول "الفئة الأولى" وهم أصحاب العقود الأكبر في صفوف الأهلي.

وهناك أكثر من لاعب في صفوف الأهلي تنوي الإدارة تجديد عقودهم وهم من أصحاب الفئة الأولى فى الرواتب، والذين قاربت عقودهم على الانتهاء بنهاية الموسم المقبل، وهم الثلاثي علي معلول وجونيور أجايي وعمرو السولية، باعتبارهم من الركائز الأساسية في صفوف المارد الأحمر، وتنوي الإداري الإبقاء عليهم لأطول فترة ممكنة.

ومن المنتظر أن يتم فتح باب تجديد عقود لاعبي الفئة الأولى عقب عودة المارد الأحمر من قطر وانتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية، في الفترة من 4 إلى 11 فبراير المقبل، حيث ترغب الإدارة في تأجيل الملف حفاظا على تركيز اللاعبين في البطولة المهمة والتي يسعى خلالها الأهلي للظهور بشكل مشرف والمنافسة على التواجد في المربع الذهبي.

وتنتهج لجنة التخطيط بالأهلي سياسة تجديد عقود اللاعبين لأطول فترة ممكنة، من أجل الحفاظ على اللاعبين في صفوفها، ولتوفير حالة من الاستقرار الفني والإداري داخل الفريق الأحمر، وغلق الباب أمام الإغراءات التي يتلقاها نجوم القلعة الحمراء من أندية محلية وخارجية.