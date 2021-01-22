شكرا لقرائتكم خبر عن كل الطرق تؤدى لمرمى الأهلى فى غياب الأسد المغربى بدر بانون.. أرقام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطمئن عشاق الأهلى على دفاع المارد الأحمر بعد سلبية مسحة كورونا للمغربى بدر بانون مدافع الفريق الأحمر ليصبح جاهزاً لمواجهة بيراميدز، فى اللقاء الذى الذى سيقام مساء الثلاثاء المقبل باستاد الدفاع الجوى فى الجولة العاشرة من الدورى الممتاز وكذلك رحلة المارد الأحمر للمشاركة في كأس العالم للأندية التى تنطلق يوم 4 فبرابر، حيث يستهل الاهلى مشواره في البطولة بمواجهة الدحيل القطري.

الجهاز الفني للأهلى بقيادة موسيمانى كان يمنى النفس أن تكون مسحة بانون سلبية حتى يتمكن من المشاركة فى لقاء بيراميدز القادمة، خاصة أنه أحد الركائز الأساسية التي يعتمد عليها الجنوب أفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفني للفريق الأحمر، وهو ما وضح تأثير غيابه فى لقاء المقاولون أمس.

وسكنت شباك الاهلى ثلاثة أهداف في غياب بدر بانون بواقع هدفين في مباراة المقاولون العرب التي نجح المارد الأحمر في تحويل تأخره فيها بهدفين لفوز بثلاثة أهداف بشق الانفس كما تلقت شباك الاهلى هدفاً من الإنتاج الحربى في اللقاء الذى فاز فيه المارد الأحمر برباعية مقابل هدف حينما استبدل بدر بانون بالمدافع رامى ربيعة ليسجل باسم مرسى هدفاً.

بدر بانون أجرى مسحة أمس الخميس بعد شعوره ببعض أعراض فيروس كورونا فتم استبعاده من لقاء المقاولون الذى أقيم مساء أمس الخميس باستاد الأهلى والسلام.

وانضم المغربى بدر بانون مدافع فريق الرجاء، إلى النادى الأهلى كأحد صفقات القلعة الحمراء فى الميركاتو الصيفي قبل انطلاق الموسم، لتدعيم خط الظهر، وسط الكثير من الطموحات المتبادلة من الطرفين فالفريق الأحمر كان يعانى من أزمات فى خط الظهر بسبب الغيابات والإصابات الطويلة التى عصفت بلاعبيه، فى الوقت الذى كان يطمح فيه بدر بانون إلى تدوين إسمه بحروف من ذهب فى تاريخ الكرة الأفريقية مع أكبر أندية القارة السمراء.

ولد بدر بانون 30 سبتمبر عام 1993، فى مدينة كازابلانكا بالمملكة المغربية، وبدأ مسيرته الكروية فى نادى الرجاء، الذى لعب له فى أغلب مشواره الاحترافى، الذى بدأ فى عام 2013، ومع الرجاء لعب بانون 147 مباراة فى مختلف البطولات سجل خلالهم 14 هدفاً وصنع 6 أخرين، فيما لعب 19 مباراة أخرى مع فريق نهضة بركان، الذى انتقل إليه على سبيل الإعارة فى موسم 2014 ، الأسد المغربى شارك مع نسور قرطاج فى 7 مباريات دولية وسجل هدف.