شكرا لقرائتكم خبر عن جيرالدو يودع مصر بعد فسخ تعاقده مع الأهلى بصور طريقه إلى المطار.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع النجم الأنجولى جيرالدو دى كوستا، لاعب الأهلى السابق، القاهرة وشوارعها، بعد عامين تواجد خلالهما فى القلعة الحمراء، وذلك بعد فسخ تعاقده بالتراضى مع النادى، حيث أمضى عامين فقط من فترة التعاقد التى كانت مدتها 4 مواسم ونصف.

ونشر جيرالدو، عبر ستورى حسابه على انستجرام، مقطع فيديو فى طريقه إلى مطار القاهرة، استعدادا للإقلاع والمغادرة خارج مصر، ملتقطا آخر صورا له فى أم الدنيا.

وسبق، وودع النجم الأنجولى، جيرالدو دا كوستا، زملائه فى النادى الأهلى وجماهير القلعة الحمراء، بعد فسخ تعاقده بالتراضى، قائلا فى رسالة عبر حسابه على انستجرام: "إنه آخر يوم لى فى الأهلى.. أود أن أشكر جميع زملائى فى الفريق وجميع مشجعى النادى، على ما عشت هنا فى العامين الماضيين.. شكرا لكم".

وكان أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى الأهلى، أعلن عن فسخ عقد اللاعب الأنجولى جيرالدو دا كوستا مع الأهلى بالتراضى وتسوية كافة الأمور المالية الخاصة بالطرفين، وقام الجهاز الفنى واللاعبون بوداع اللاعب، ووجه إليه الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، الشكر عن الفترة التى قضاها فى النادى وساهم مع زملائه فى تحقيق العديد من البطولات المحلية والقارية.





وشارك الأنجولى جيرالدو مع الأهلى فى 45 مباراة فى جميع المسابقات، استطاع خلالها تسجيل 5 أهداف وصناعة 7 أخرى لزملائه فقط، وفى الموسم الأول له مع الأهلى لم يكن مقيدا فى بطولة أفريقيا لأنه شارك مع فريقه السابق أول أغسطس الأنجولى، فخاض من يناير 2019 فى 17 مباراة فى الدورى وكأس مصر، سجل خلالها 3 أهداف وصنع 6 أخرى لزملائه وكلها فى بطولة الدورى.

وفى موسم 2019 /2020، شارك فى 25 مباراة فى جميع المسابقات سجل خلالها هدفين وصنع آخر وكانت أيضا فى بطولة الدورى فقط، وفى هذا الموسم اكتفى الأنجولى بالمشاركة فى 3 مباريات فقط لم يستطع ترك أى بصمة خلالها، ليخرج من القلعة الحمراء بعد سنتين قضاها فى التتش، بعدما استطاع التتويج بـ4 ألقاب رفقة المارد الأحمر وهى بطولتين دورى وكأس مصر، وأخيرا بطولة دورى أبطال أفريقيا.