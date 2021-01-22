شكرا لقرائتكم خبر عن "التعادل" شعار مواجهات الطلائع والإنتاج الحربى وصلاح أمين الحاضر الغائب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستدرج طلائع الجيش نظيره الإنتاج الحربى في الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى ضمن منافسات الجولة التاسعة لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الطلائع بعد الخسارة من سيراميكا بهدفين مقابل هدف في الجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل الإنتاج الحربى مع سموحة بهدف لكل فريق في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة للمسابقة.

يحتل الطلائع المركز الأخير بجدول الدوري برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 8 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مثله و خسر 6 لقاءات وسجل لاعبيه 7 أهداف وتلقت شباكه 14 هدف فيما يحتل الإنتاج الحربى المركز السابع عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 7 مباريات فاز في لقاء وتعادل في مباراتين وخسر أربعة مباريات وسجل لاعبيه ثمانية أهداف وتلقت شباكه 16 هدف ومازال لديه لقاء مؤجل.

*موقف الطلائع والإنتاج الحربى في جدول الدوري

*تاريخ مواجهات الطلائع والإنتاج الحربى

تاريخيا.. مباراة اليوم تحمل الرقم 18 في تاريخ مواجهات الفريقين في مسابقة الدوري، فاز الطلائع في 5 مباريات وفاز الإنتاج في 4 لقاءات، وتعادلا في 8 مباريات، سجل طلائع الجيش 16 هدفا مقابل 16 هدفا مثلهم للإنتاج الحربى.

الهداف التاريخي لمواجهة الفريقين، صلاح أمين برصيد 4 أهداف، منها 3 بقميص الإنتاج الحربي، وهدف لطلائع الجيش، في حين هداف الطلائع الليبيري ويلييم جيبور برصيد 3 أهداف.

أول مواجهة بين الفريقين، في الثالث من ديسمبر 2009، في الأسبوع الحادي عشر بإستاد السلام, وانتهت بفوز الطلائع بهدفين مقابل هدف ، سجل دوذي وعامر صبري هدفي الضيوف، بينما سجل أحمد زغلول أول أهداف الإنتاج.

الفوز الأول للإنتاج جاء في المواجهة الثامن في الثامن من نوفمبر 2015، بنفس النتيجة بإستاد السلام.

في حين انتهت مباراتا العام قبل الماضي، بالتعادل السلبي في جهاز الرياضة، وفاز الإنتاج بإستاد السلام بهدفين مقابل هدف.

وفى مباراة الدور الأول لدوري الموسم الماضى الذى جمع الفريقين انتهى اللقاء بالتعادل السلبى فى اللقاء الذى أقيم فى 28 نوفمبر 2019 على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة السادسة للمسابقة وأضاع ناصر منسى لاعب الطلائع ركلة جزاء فى المباراة.

فيما فاز الطلائع في مباراة الدور الثانى للدورى بهدف دون رد سجله كريم طارق في اللقاء الذى أقيم في 29 أغسطس 2020 بالجولة الثالثة والعشرين للمسابقة.

*بسيونى يطالب بتلاشى الأخطاء الدفاعية وجودة يبحث عن الانطباع الاول

وطالب عبد الحميد بسيونى المدير الفني للطلائع لاعبيه بتلاشى الأخطاء الدفاعية لاسيما في اللحظات الأخيرة من عمر المباريات بغية تسجيل انتصار يدفعهم للهروب من قاع المسابقة ، في المقابل تعد مباراة اليوم هي الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً للإنتاج الحربى عقب رحيل مختار مختار عن منصبه بسبب سوء النتائج ولكن صدقى يحضرها من المدرجات لإصابته بكورونا ويدير المباراة محمد جودة المدرب العام الذى يتطلع لتدشين إنطلاقة مميزة مع فريقه الجديد لتحسين وضعه في جدول المسابقة.

*التشكيل المتوقع للطلائع أمام الإنتاج الحربى

ويبدو التشكيل المتوقع للطلائع أمام الإنتاج الحربى مكون من :"محمد بسام، مصطفى الزناري، أحمد علاء،، محمد ناصف، أحمد سمير،فرنك استيفن وناصر منسي، عمرو السيسي، خالد السطوحي، أحمد هانى، عمرو جمال".

*التشكيل المتوقع للإنتاج أمام الطلائع

ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الطلائع مكونا من :"أحمد يحيى -أحمد علي، محمد بازوكا، محمد الشبيني، محمد تاحا -هشام محمد، مصطفى الجمل، عبدالرحمن شيكا-علاء سلامة، باسم مرسي، محمد فييرا".