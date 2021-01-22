شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قدم محمد شريف وعلى لطفى مع الأهلى بعد تجديد عقديهما؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح مسئولو النادى الأهلى فى تجديد عقد حارس الفريق على لطفى ومحمد شريف المهاجم الواعد، ليقطع الطريق حول التقارير التي ربطته بالرحيل عن الأهلى للاحتراف خلال الفترة الحالية، جاء هذا في ضوء رؤية الجهاز الفني بقيادة بيتسو موسيماني، والتنسيق الكامل مع محمود ‏الخطيب رئيس النادي.

وأعلن أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادي الأهلي عن تجديد عقد ‏الحارس علي لطفي لمدة ثلاث سنوات، وتصبح فترة تعاقده مع الأهلي 5 سنوات قادمة.‏

كما نجح مسئولو الأهلي في تمديد عقد محمد شريف لاعب الفريق الأحمر لمدة موسمين قادمين لينتهي عقده في 2024 بدلا من 2022، وفقا لعقده القديم.

وبعد تجديد عقدى على لطفى ومحمد شريف نستعرض أرقامهما مع المارد الأحمر حتى الآن..

على لطفى

شارك على لطفى حارس مرمى النادى الأهلى فى 16 مباراة مع الفريق منها 10 فى مسابقة الدورى الممتاز ومباراة فى كأس مصر و5 مباريات فى المسابقات الأفريقية.

محمد شريف

شارك محمد شريف فى 25 مباراة، سجل خلالها 10 أهداف مع الأهلى فى جميع المسابقات، حيث لعب 17 مباراة فى الدورى المصرى وسجل 7 أهداف، ولعب مباراة فى كأس مصر وسجل هدفين، بينما شارك فى 4 مباريات بالمسابقات الإفريقية، وشارك فى 3 مباريات فى المسابقات العربية وسجل هدفاً.

جدير بالذكر أن الأهلى يحتل المركز الأول فى جدول ترتيب أندية الدورى المصرى برصيد 20 نقطة من 6 انتصارات وتعادلين.