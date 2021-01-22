شكرا لقرائتكم خبر عن أبناء شوقى غريب.. 5 جواهر تتلألأ فى سماء الدورى استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خطف العديد من النجوم الشباب الأضواء خلال مباريات الدورى المصرى الممتاز، ليعلن عن نفسه للمدرب شوقى غريب مدرب منتخب الأولمبى الذى تنتظره أولمبياد طوكيو، التى يتمنى معظم اللاعبين المشاركة بها.

وتمكن شوقى غريب، رفقة منتخب الشباب عام 2001، من الحصول على المركز الثالث فى ترتيب كأس العالم للشباب وقتها فى أداء أكثر من رائع وتركت أثرًا رائعًا منذ ذلك الوقت حتى الآن.

ويسعى شوقى غريب لتكرار ما فعله مع المنتخب الأولمبي، حيث يحضر جيلًا قويًا للمنتخب الأولمبي بدأ بالتتويج بكأس الأمم الأفريقية 2019، وتأهل إلى أولمبياد طوكيو.

ونستعرض أبرز 5 نجوم أعلنوا عن نفسهم في الدورى هذا الموسم..

إمام عاشور

قدم إمام عاشور لاعب الزمالك حالة رائعة خلال المباريات الأخيرة رفقة فريقه بالدورى الممتاز، عندما أبهر الجميع بتسديداته المميزة.

إمام عاشور أحرز 3 أهداف في الموسم الحالي من الدوري الممتاز، هدفين في طلائع الجيش وآخر في مرمى المصري البورسعيدي، على الرغم من تغيير مركزه خلال الفترة الأخيرة.

عاشور تمسك بالفرصة من أجل التواجد في أولمبياد طوكيو المقبلة، حيث حال عدم تواجده مع الفريق في المباريات ستكون فرصته صعبة للغاية.

عمار حمدي

يعد عمار حمدي في الموسم الحالي من أبرز المواهب الشابة والواعدة بالدوري الممتاز، ويعود هذا للأداء الذي يقدمه مع الاتحاد السكندري بقيادة حسام حسن.

ويعود ما يقدمه عمار حمدي مع الاتحاد بالموسم الحالي، للثقة التي منحها شوقي غريب للاعب في المنتخب الأولمبي، حيث أحرز هدفًا أكثر من رائع في بيراميدز في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وصرح شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي أن عمار حمدي من أهم العناصر لديه، وقد يكون هو السبب الذى دفع اللاعب للخروج معارًا من الأهلى من أجل المشاركة فى أولمبياد طوكيو التى تأجلت إلى العام المقبل.

كريم العراقي

واصل كريم العراقي لاعب المصري البورسعيدي التألق وهو ما جعل أكثر من نادٍ يسعى لضمه خلال الفترة الأخيرة، لما يمتلكه من قدرات رائعة للغاية، وأنه سيكون صفقة مميزة وداعمة بقوة للفريق.

بالنظر لأداء كريم العراقي في مباريات المصري البورسعيدي خلال الموسم الحالي، نجده في الكثير من الأحيان يتواجد داخل منطقة الجزاء على الرغم من كونه ظهيرًا أيمن.

وبالعودة لمنافسات كأس الأمم الأفريقية 2019 نجد العراقى سجل بنفس الطريقة فى مرمى كوت ديفوار في نهائي البطولة وكررها أكثر من مرة في البطولة وقتها، وكان من الواضح أنها تعليمات من شوقي غريب للظهير الأيمن المميز.

أحمد أبو الفتوح

أحمد أبو الفتوح الظهير الأيسر للزمالك، والذي فرض نفسه عقب انتهاء إعارته، وأصبح أساسيًا في تشكيل الفارس الأبيض خلال المباريات الأخيرة.

أبو الفتوح أبهر الجميع في المباريات الأولى في الدوري الممتاز، وأحرز هدفًا رائعًا "مارادوني" في مرمى سموحة، بعد أن راوغ أكثر من لاعب من الفريق المنافس وسدد بطريقة رائعة داخل مرمى الفريق.

أبو الفتوح كان الظهير الأيسر الأساسي للمنتخب الأولمبي وهو ما زاده ثقة كبيرة خلال مباريات البطولة، بالإضافة أنه أصبح ضمن عناصر المنتخب المصري الأول.

أحمد ياسر ريان

وعلى نفس طريقتهم خرج أحمد ياسر ريان معارا من الأهلى صوب سيراميكا كليوباترا، للمشاركة واللعب بشكل أساسى لكى يحجز مكانه في تشكيلة شوقى غريب، وهو ما بدأ بالفعل في تحقيقه، حيث نجح في تسجيل هدفين مع الفريق الصاعد في 3 مباريات فقط وصنع هدفا.

ويقدم أحمد ياسر ريان مستويات قوية مع سيراميكا ليلفت الانتباه إليه ويؤكد أنه لن يترك فرصة اللعب في أولمبياد طوكيو المقبلة.