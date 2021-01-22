شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب اليد يرتدى الزى الأسود فى مواجهة بيلاروسيا بالمونديال الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

كشف نور أبو زيد إدارى منتخب مصر الأول لكرة اليد عن إرتداء الفراعنة الزى الأسود أمام بيلاروسيا فى المواجهة المقرر لها السابعة مساء اليوم فى ثان مواجهات الدور الرئيسى للمجموعة الرابعة ببطولة العالم التى تستضيفخا مصر حاليا و تستمر حتى يوم 31 يناير الجارى .

وحرص المدير الفنى لمنتخب اليد جارسيا على إلقاء محاضرة فيديو للاعبين لشرح نقاط القوة و الضعف لدى المنتخب البيلاروسي .

ويسعى المدير الفنى الأسبانى باروندو إلى تحقيق الفوز فى مباراة الليلة ، قبل مواجهة سلوفينيا بعد غدا الأحد فى ختام الدور الرئيسى ، بعدما نجح فى تحقيق الفوز على الإتحاد الروسى بنتيجة 28 / 23 أول أمس الأربعاء فى أول مواجهات الدور الرئيسى .

وقال جارسيا فى المؤتمر الصحفى لمباراة الإتحاد الروسى الماضية ، إن الفوز مهم لتعويض إخفاق مباراة السويد الماضية فى ختام الدور الأول، مشيرا إلى أن دفاع المباراة كان قويا ونجحنا فى دراسة الاتحاد الروسى جيدا، مؤكدا أن غياب الجماهير يمثل ضغط على اللاعبين".

و يمتلك منتخب مصر فى الدور الرئيسى حتى الأن 4 نقاط ، خاصة أنه صعد من الدور الأول بنقطتين من المواجهات المباشرة مع المنتخبات الصاعدة معه ، خاصة أنه فاز على مقدونيا و خسر أمام السويد بفارق هدف ، بينما حقق الفوز على تشيلى فى إنطلاق المونديال و التى فشلت فى الصعود إلى الدور الرئيسى

و تشهد مواجهات الدور الرئيسى بجانب مواجهات مصر لقاءات بين كلا من ،مقدونيا الشمالية مع الإتحاد الروسى و سلوفينا مع السويد فى نفس المجموعة ، بينما يلتقى فى المجموعة الثالثة مواجهات بين كلا من ،النرويج مع الجزائر و أيسلندا مع فرنسا وسويسرا مع البرتغال .

بينما تشهد مواجهات كأس الرئيس منالمراكز الـ 25 إلى 32 لقاءات بين كلا من ، المغرب مع كوريا الجنوبية و النميا مع تشيلى .