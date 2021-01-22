شكرا لقرائتكم خبر عن الإنتاج الحربى يواجه الداخلية ودياً استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر الجهاز الفنى للإنتاج الحربى على ملاقاة فريق الداخلية ودياً فى الثانية ظهر غداً السبت على ملعب المصانع الحربية استعداداً لمواجهة المصرى البورسعيدى والمقرر لها الخامسة عصر الجمعة على ستاد برج العرب بالاسكندرية بالجولة العاشرة لمسابقة الدوري الممتاز وذلك للتعرف على مستوى العناصر البديلة وتجهيزهم فنياً للمباريات المقبلة.

ومن المنتظر أن يشارك فى ودية الداخلية الكونغولى مومو لاعب خط الوسط الذى يخضع للاختبار فى الانتاج تمهيداً لحسم التعاقد معه فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية، حيث قرر صدقى إشراك اللاعب فى المباراة الودية للتعرف على مستواه ومن ثما حسم مصير الصفقة.

وقرر مجلس ادارة نادى الانتاج الحربى برئاسة اللواء أشرف عامر إسناد مهمة المدير الفنى لفريق الكرة فى مواجهة طلائع الجيش المقرر لها الثانية والنصف ظهر اليوم الجمعة على ستاد جهاز الرياضة العسكرى بالجولة التاسعة للدوري لمحمد جودة المدرب العام للفريق على أن يكون حمادة صدقى المدير الفنى الجديد للفريق فى المدرجات يتواصل مع جوده بعدما اظهرت المسحة التى خضع لها وجود أجسام مضادة وهو ما يعني للاطمئنان ابتعاده عن الفريق بناء على رؤية طبية.

وضم الانتاج لمواجهة الطلائع 20 لاعباً هم :"أحمد يحيي ومحمد عصام الغندور في حراسة المرمى ، علي فتحي ، محمد بازوكا، طارق أبو العز ، مصطفى البدري ، السيد الشبراوي ، ابراهيم عبد الخالق ، أحمد عفيفي ، علاء سلامة ، مصطفى الجمل ، أحمد علي ، غنام محمد ، عبد الرحمن شيكا ، محمد الشبيني ، محمد عبد الفتاح تاحا ، محمد عبد المجيد ،محمود رجب ، محمد فييرا وأمادو نياس"

وأسدل الستار على رحلة مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى مع ناديه عقب تقدمه بطلب للرحيل وموافقة الادارة عليه، وتعيين حمادة صدقى مديراً فنياً للفريق خلفاً له، وإجمالا خاض مختار مختار مع الانتاج الحربى 118 مباراة فاز فى 33 لقاء وتعادل 42 وخسر 43 مباراة، وسجل الانتاج تحت قيادته 122 هدفاً وتلقت شباكه 143 هدفاً.