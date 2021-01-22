شكرا لقرائتكم خبر عن لاعب المقاولون يدعم النحاس بعد الخسارة من الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رد يوسف الجوهرى، لاعب المنتخب الأوليمبى والمقاولون العرب، على الانتقادات التى طالت فريق المقاولون ومديره الفنى عماد النحاس، طوال الساعات الماضية، بعد الخسارة من النادى الأهلى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى لقاء الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى العام، حيث طالب البعض برحيل عماد النحاس عن الفريق بسبب تراجع النتائج.

وكتب الجوهرى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك: مع احترامى لأى حد هى مصر كلها بقت تحلل وبتفهم أوى فى الكورة كلها بقت مدربين وبتتكلم، موضوع بصراحة مستفز كل الناس بتتكلم وتحلل ويقولك كفاية عليه ومفيش جديد طيب ما تيجى يا أبو الكابتن وورينا".

وواصل: "افكارك اللي خلتك تروح استوديو وتحلل مش ماسك فرقة الراجل دا جه النادي بقالو موسمين، موسم خامس وموسم رابع ولا عمره طلب فلوس ولا طلب لاعيب وبيشتغل بالمتاح وبيعمل أحلى إنجازات ورجعك أفريقيا بكلامك".

واستكمل: "أنا لاعب دلوقتي مع المقاولون وموجود في النادي من ايام ما كنا بنحدف كور لحد ما لعبت فريق أول محدش في المقاولون جه عمل ولا هيعمل اللي عماد النحاس عمله طول عمري في المقاولون".

وأردف: "هو نادي كيان وبطولة ده أيام ما كان المقاولون زمان الجيل الذهبي، جيل ميتعوضش لكن آخر 20 سنة المقاولون بينافس على الهبوط ومنهوم مرة هبط وقعد في الدوري بقرار، نسيته لا افتكر كويس.

وزاد: عماد مدرب محترم وناجح بدل ما إنت قاعد عامل باقه أم 20 جنيه وعمال تقول رأيك وتقطع، وبتحب النادي اوي كنت فين لما المقاولون نزل وكان بيهبط دلوقتي الطمع مموتك، ورغم كدة بص في الجدول كويس الفرق مش كبير وإنتم نفسكم عارفين إن المقاولون مش هينزل مع الراجل ده وكمان مش هيكون الترتيب في الآخر وياريت كفاية تقطيع فى الراجل بدل ما هيسيب النادى ويمشى والله والله والله هيمسك فرقة تانية فى نفس الدقيقة.

واختتم: الناس اللى عايزاه يمشى عايزاه يمشي، يمسك فرقها كفاية تقطيع ... وشغالين كمان محللين اداء و لاعيبة و محدش جاب حق نادي، ولا اللاعيبة جلها كلها كورونا و اللي راحو تونس من غير مدرب و اتظلمنا ولا حد سأل فينا ولا اللي بيلعبو ماتش كل يومين و من سفر لي سفر ولا الاصابات الموضوع صعب، بلاش انت تستسهله و انت قاعد علي كنبة شبهك و بتشرب شاي، وتستني الماتش يخلص،عشان تمسك موبايلك وتقطع في اللاعيبة والمدرب عشان انت، كوبيه الشادي، معليه دماغك.