مصطفى فتحي أساسيا.. تشكيل مباراة سموحة وبيراميدز في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

يحل بيراميدز ضيفا على سموحة ظهر اليوم الجمعة على ملعب إستاد الإسكندرية، في إطار مباريات الجولة التاسعة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويحتل بيراميدز المركز السادس في الدوري برصيد 12 نقطة من سبع مباريات خاضها بالمسابقة، فيما يحتل سموحة المركز العاشر في جدول الترتيب برصيد ثماني نقاط من نفس عدد المباريات.

وشهد تشكيل سموحة الظهور الأول للوافد الجديد مصطفى فتحي، المنضم حديثًا من الزمالك على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الجاري 2020/2021.

تشكيل سموحة: الهاني سليمان، رجب نبيل، محمد عبدالمنعم، أحمد جمال، أطهر الطاهر، أحمد حمص، محمود حليمو، أحمد عبدالقادر، مصطفى فتحي، عبدالكبير الوادي، حسام حسن.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: عمر صلاح، محمود البدري، محمد الترهوني، علي غزال، محمد كناريا، إسلام جمال، رفيق كابو، ديريك نسيبامبي، محمد طلعت.

تشكيل بيراميدز: شريف إكرامي، أحمد فتحي، علي جبر، أحمد سامي، أحمد توفيق، نبيل دونجا، عمر جابر، رمضان صبحي، عبدالله السعيد، إبراهيم عادل، إيريك تراوري.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من: مهدي سليمان، أحمد أيمن منصور، عبدالله بكري، طارق طه، محمود حمادة، محمود صابر، إسلام عيسى، جون أنطوي، دودو الجباس.