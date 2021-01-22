الأهلي يعلن لمصراوي سلبية مسحة لاعبَيه قبل صدام بيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

أعلن الدكتور أحمد أبو عبلة، طبيب فريق الكرة بالأهلي، أن المسحة الطبية التي أجراها كل من المدافع المغربي بدر بانون وأكرم توفيق لاعب وسط الفريق جاءت سلبية.

وقال أبو عبلة، في تصريحات ليلا كورة: "أجرى بدر بانون مسحة طبية للكشف عن فيروس كورونا مؤخرا وجاءت نتيجتها سلبية".

وأضاف: "اللاعب كان يعاني فقط من نزلة برد، والآن هو جاهز للمشاركة في التدريبات الجماعية بشكل طبيعي قبل مباراة بيراميدز".

وكان بدر بانون شعر بنزلة برد وخرج بسببها من قائمة الأهلي التي خاضت مباراة المقاولون أمس الخميس.

وأتم طبيب الأهلي قائلا: "أكرم توفيق حالته جيدة وجاءت عينته سلبية هو الآخر".

وتم استبعاد أكرم توفيق من مواجهة المقاولون نتيجة لإعادة تحليل الكشف عن فيروس كورونا للتأكد من حالته

وفاز الأهلي على المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الجولة التاسعة من مسابقة الدوري الممتاز، ليعتلي صدارة ترتيب الدوري مؤقتًا.

ويستعد الأهلي لمواجهة بيراميدز يوم الثلاثاء المقبل على ستاد الدفاع الجوي في قمة مباريات الجولة العاشرة من المسابقة المحلية.