"طبيعي".. والد حكم "إلغاء هدف أيمن أشرف" يعلق على إيقاف نجله

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال الحكم الدولي السابق أحمد الشناوي إن استبعاد نجله عمرو من إدارة مباريات الأهلي إلى نهاية الموسم وضع طبيعي ورد فعل لبيان النادي الأحمر ضد التحكيم.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي سلبياً الأحد الماضي في مباراة شهدت إلغاء هدفاً للنادي الأحمر واعتراضات أدت إلي إيقاف محمد الشناوي حارس النادي الأحمر 4 مباريات في المواجهة التي كان يتولي مسئولية الفيديو فيها عمرو الشناوي.

وأرسل الأهلي بياناً إلي اتحاد الكرة لإيقاف ما وصفه بـ " الأخطاء التحكيمية الفجة وغير المبررة " عقب مباراته مع البنك الأهلي والتي أدراها تحكيمياً محمد سلامة.

وأضاف الشناوي لقناة "أون سبورت" تعليقاً على استبعاد نجله من إدارة مباريات الأهلي " وضع طبييعي يعيشه معظم الحكام في العالم، الأهلي أصدر بياناً عقب المباراة والمنطقي أن تبعد لجنة الحكام الاسماء التي رأى النادي الأحمر أنها اخطأت وتضرر منها ".

واستطرد " في كل دول العالم يحدث هذا التوجه حتى على مستوى المنتخبات، لو هناك مشكلة ما بين بلدين مثلاً يستبعد الحكم المنتمي لدولة من إدارة مباراة للدولة الأخرى حتى لو كان الحكم على درجة عالية من الكفاءة".

وأنهى " بشكل عام ، حكم الفار رأيه غير ملزم لحكم الساحة، وهدف أيمن أشرف في البنك الأهلي احتسبه الحكم وبعد الرجوع إلى الفار هو من قام بإلغاءه وكان يمكنه اعتماد قراره الأول".