ليفربول يسقط في ملعبه لأول مرة منذ 1369 يوما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

واصل ليفربول ترنحه في سباق المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز بعد سقوطه في فخ الخسارة في عقر داره أمام ضيفه بيرنلي أمس الخميس على ملعب "آنفيلد"، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من المسابقة.

وتجمد رصيد ليفربول عند 34 نقطة في المركز الرابع، بفارق ست نقاط خلف مانشستر يونايتد متصدر جدول الترتيب، وقد يتسع الفارق مع صاحب المركز الأول إلى سبع نقاط حال فوز مانشستر سيتي في مباراته المؤجلة.

وفشل الريدز في تحقيق أي انتصار منذ تغلبه بنتيجة (0-7) على مضيفه كريسال بالاس في 19 ديسمبر الماضي، قبل أن يتعادل بعدها مع وست بروميتش ونيوكاسل ومانشستر يونايتد ويخسر أمام ساوثهامبتون وبيرنلي.

وباتت تلك المرة الأولى التي يخسر فيها ليفربول على ملعبه باستاد "آنفيلد" في الدوري الإنجليزي منذ أكثر من ثلاثة أعوام (قرابة الـ3 سنوات و9 أشهر)، وتحديدًا منذ 1369 يومًا.

وكانت آخر خسارة سابقة لليفربول في "آنفيلد" بمسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز على يد كريستال بالاس في 23 إبريل 2017 بنتيجة (1-2) خلال موسم 2016/2017.

وحافظ ليفربول بعدها على سجله خاليا من الهزائم في 68 مباراة متتالية بالدوري الإنجليزي على ملعبه، محققًا خلالها 55 انتصارا و13 تعادلا، حتى جاءت هزيمة الفريق أمام بيرنلي مساء الخميس 21 يناير 2021.

وبعد توقف رقم ليفربول بعدم الخسارة على أرضه في بريميرليج عند 68 مباراة، باتت تلك السلسلة ثاني أطول رقم في تاريخ البطولة، ليظل الرقم القياسي لتشيلسي صامدًا بعد حفاظا على سجله خاليا من الهزائم في ملعبه طوال 86 مباراة.

وحافظ تشيلسي على سجله خاليا من الهزائم في ستامفورد بريدج خلال 86 مباراة في الدوري الإنجليزي، وتحديدًا خلال الفترة من 21 فبراير 2004 حتى 26 أكتوبر 2008، والفضل كان للمدرب التاريخي للبلوز، جوزيه مورينيو.

قائمة أطول سلسلة لا هزيمة داخل الديار في تاريخ الدوري الإنجليزي:

86 مباراة - تشيلسي (2004 إلى 2008).

68 مباراة - ليفربول (2017 إلى 2021).

63 مباراة - ليفربول (1978 إلى 1980).